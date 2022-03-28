"У меня нет волшебной палочки". Карпович - о составе и агрессивной игре сборной Казахстана в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Андрей Карпович в преддверии ответной стыковой встречи с Молдовой в Лиге наций отметил, что не ждет легкой игры, сообщает корреспондент Vesti.kz. При этом он подчеркнул, что команда не будет отсиживаться в обороне.

Сегодня, 28 марта, он провел предматчевую пресс-конференцию в Нур-Султане.

"Я думаю, все видели, какой матч получился на выезде. Я уверен, что команда готова. И победа выездная придаст уверенности, качество игры будет лучше. Очень много вопросов по содержанию игры. К сожалению, у меня нет волшебной палочки, чтобы взмахнуть и поменять какие-то вещи. Но мы довольны отношением ребят и надеемся на поддержку болельщиков. Для нас это очень важно.

Чтобы были тактические изменения, нужно время. Времени нет. Естественно, есть акценты по сильным и слабым сторонам соперника. Мы учитываем анализ первого матча. Конечно, изменения по составу будут, но я еще не решил, какие. Самое главное, что команда победила. Я хотел бы акцентировать на этом внимание.

Не в нашем понимании играть дома от обороны. Даже на выезде я выставил достаточное количество атакующих игроков. Дома обязательно выйдем с нападающим, а может, с двумя. Дома неправильно отсиживаться, хотим сыграть агрессивно, показать более качественную игру, которая понравится болельщикам", - сказал Карпович.

Напомним, первая встреча команд прошла в Кишиневе и завершилась со счетом 2:1 в пользу сборной Казахстана. Ответная игра состоится завтра, 29 марта, в 20:00 по столичному времени на "Астана Арене".

Победитель противостояния сохранит за собой прописку в дивизионе С Лиги наций.

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