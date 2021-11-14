"Трудился лишь Покатилов, а защитники пешком ходили". Разбор исторического провала Казахстана с 0:8 от Франции

Российский сайт "Футбол на Куличках" подготовил разбор матча отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года между сборными Франции и Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла накануне в Париже и завершилась победой хозяев со счетом 8:0. Для Казахстана это поражение стало самым крупным в истории.

Куат Хамитов резко отреагировал на крупное поражение сборной Казахстана от Франции

"Настоящий хоккей на футбольном газоне, но не в плане нарушений правил или драк, а по итоговому счету на табло. Восемь мячей отгрузили в ворота казахов хозяева парижского стадиона "Парк-де-Пренс", шесть из которых записали на свой счет Мбаппе (покер) и Бензема (дубль). Прекрасно ассистировали Тео Эрнандес и Коман, в центре поля серьезную поддержку партнерам оказывал Рабьо, вышедший на замену Диаби также сразу стал феерить, даже и забил, но из офсайда. Казахи полностью провалились, защитники у них пешком ходили или стояли без дела. Трудился лишь Покатилов в рамке, но что он один мог сделать? В общем, это снова те самые французы, которые выиграли чемпионат мира в России. Они перезагрузились, победа в Лиге наций придала сил и уверенности, теперь они являются одной из самых опасных сборных мира. Мбаппе и Бензема чудесны, а ведь там еще и Гризманн с остальными есть. Теперь вот только вопрос, помогут "трехцветные" финнам пробиться дальше или же нет? Какая будет мотивация у французов в выездной дуэли против скандинавов, какой вообще состав на поле появится? В ближайшем будущем узнаем. А пока надо порадоваться, что даже, несмотря на вынос в одну калитку, мы посмотрели за красивейшим мастер-классом со стороны фаворита. Голы на всякий вкус, да и уровень футбола гранда неизменно оставался на высочайшем уровне все девяносто с небольшим минут данного противостояния.

Предыстория

Матч из разряда — все понятно заранее. Франция, являющаяся действующим чемпионом Лиги наций (обыграли Испанию 2:1), снова на коне. Дабы стопроцентно отобраться на ЧМ-2022, "трехцветным" нужно просто разобраться дома с Казахстаном. И тогда решающее противостояние с Финляндией дома не будет иметь ключевого значения, если только своих болельщиков порадовать дополнительно, но мотивации особой не найдется, что только на руку скандинавам, боснийцы их уже не обгонят, а вот украинцы вполне могут. Так что, дабы не пропустить подопечных Петракова на вторую строчку, французы могут и не особо упираться против финнов, ведь "желто-синие" дважды сыграли вничью с футболистами Дешама, а значит не особо приятный оппонент, почему бы ему не насолить? Впрочем, обо всем этом говорить рано, пока скажем, что на день сегодняшний Франция хороша и должна без проблем обыгрывать казахов, которые выше пятого места никак не поднимутся. Степняки действуют все лучше из года в год, да, последняя виктория у них аж в сентябре 2020-го, когда одолели Литву (2:0) в Лиге наций. Но в целом не так они и безнадежны. Нынче Казахстан заканчивает отборочный цикл, они постараются крупно не уступить в Париже, но конкурент снова почувствовал силу, уверенность, а значит не будет расслабляться. Скорее всего, тут увидеть предстоит вынос. Вороговский и Зайнутдинов дисквалифицированы у гостей, хозяевам поля не помогут Варан, Кипембе и Погба. Швед Нюберг рассудит данный поединок, в котором не должно произойти какой-то сенсации и даже минимальной неожиданности. Карточек, вероятно, будет мало, приезжие не смогут успевать за тем же Мбаппе, но особо грубить вряд ли намерены. Хотелось бы, чтобы счет итоговый не оказался совсем уж позорным, а потому просто оставалась вера перед стартом дуэли на то, что мы увидим хоть какую-то борьбу и даже опасные моменты в исполнении аутсайдера квинтета "D".

Ход матча

С левого фланга простреливал Жарынбетов, прямо так смело получилось, но Упамекано в защите хорош (лучше порой чем в "Баварии" действует), нейтрализовал потенциальную угрозу Дайо. Очень спокойно и легко выглядели французы, казахи выкладывались, однако разница в классе сразу была заметна. При том никакая недооценка не сквозила, хозяева поля все чаще комбинировали, настраивались на победный лад. Шестая минута встречи, случился быстрый гол на радость трибунам. Бензема отправил мяч к Тео Эрнандесу, а он уже переадресовал к Мбаппе. Килиану оставалось только ногу выставить, что он сделал весьма кстати — 1:0, фаворит повел в счете. Дальше с Льориса началось все, конкурент чаще ошибался, "снаряд" прилетел на Комана, Кингсли оказался быстрее Покатилова, в подкате удалось отдать "снаряд" к все тому же Мбаппе. Шесть метров, створ пустой, всякое случается, но не на этот раз, Килиан сделал дубль — 2:0. И как же хорошо баварские связки французов действовали - Коман, Упамекано, Лукас Эрнандес, взаимопонимание высшего спортивного порядка.

Мбаппе потом еще отметился тем, что сфолил на Тайкенове в центре поля, причем явно. Однако рефери игру не остановил, ничего страшного, в принципе. Полностью взяла инициативу в свои руки Франция, прижала к воротам конкурента, что вылилось в разгром, а третий гол... снова забил Килиан, да еще как. Коман на правом фланге с мячом оказался, отправил в чужую штрафную, да так, чтобы никто из защитников команды противника не достал. "Снаряд" опустился на голову Мбаппе, который красиво прыгнул, да и сотворил хет-трик — 3:0, зрители в восторге, "трехцветные" ликуют. Канте неплохо проявлял себя в центре, Гризманн и Бензема тоже отличиться хотели, Коман по флангам феерил. Казахи не показывали почти ничего, но тут и критиковать их не за что. С разгромным счетом в пользу Мбаппе завершился первый тайм, Килиан классно так себя проявил, Дешам мог выпустить кого-то со скамейки, так как понятно уже было, что действующий чемпион мира уже в Катаре и будет отстаивать там свой титул. Также и гости, можно было другим дать спортсменам себя проявить, для них цикл заканчивался, а ведь сыграть с такими мастерами очень хотелось, попробовать свои силы.

Замен в перерыве не произошло, зато на старте второй половины встречи появились первые желтые карточки, которые показал норвежский рефери. Омиртаев срубил Тео Эрнандеса, а Бензема чуть не травмировал Покатилова, врезавшись в него на скорости, Карим также был наказан. А потом зрители увидели еще один гол, но уже не от Мбаппе, для разнообразия отличился и Бензема. Тео Эрнандес влетел в чужую штрафную с левой стороны, прострелил к ближней стойке, форвард мадридского "Реала" опередил всех, да и отправил "снаряд" в сетку ворот - 4:0. И, судя по всему, Кариму было неспокойно, раз его партнер по команде столько забил, захотелось и ему попробовать добраться до хет-трика, как минимум дубль получилось сделать на 59-й минуте. Карим отдал передачу к Мбаппе, тот не пробил, решил помочь Кариму достичь его цели, собственно, спокойно Бензема в пустой створ закинул мячик — 5:0.

Затем подавал мяч с левого фланга Мбаппе, а Коман на дальней штанги задел мяч, угодивший в руку конкурента, от нее в штангу, далее по линии ворот, Покатилов забрал. Потом и Коман в ближний угол пробивал, но рядом с "девяткой" просвистел мяч, чуть сбился прицел у футболистов принимающей стороны. Однако это было временным явлением. Лукас Эрнандес получил от соперника, медики потребовались пострадавшему, но заменять спортсмена тренер не стал, значит ничего плохо не произошло. Зато вот Диаби сменил партнера, коим был Бензема, Мусса сразу и забил после передачи от Мбаппе, вот только получилось отличиться из положения "вне игры", так что цифры не изменились на табло. Но затем им все равно пришлось принять другой облик, одной из них, французской. Гризманн от правого флажка подачу оформил, Рабьо, определенно заслуживший право забить свой гол, головой разрядил, от рук вратаря "снаряд" оказался в сетке - 6:0. Чуть позже влетел Мбаппе слева в чужую штрафную, пробил в ближний угол. Тут уж голкипер перевел на корнер. Баварские Эрнандес и Коман, кстати, ушли отдыхать, зато вот другой представитель мюнхенского клуба, Павар, оказался на газоне, еще и Лангле из "Барселоны" появился. А потом Гризманн оказался пострадавшим, Васильев на ногу ему наступил - пенальти, VAR это подтвердил. Сам Антуан и пошел пробивать, как он любит, заработать и реализовать. В правый верхний угол форвард "матрасников" запулил, вратарь свалился по центру, может, даже от безнадеги уже - 7:0. Но и это еще было не все. Диаби на скорости прибежал к штрафной противника, сыграл Мбаппе, а он, в свою очередь, с правого края отправил мяч в противоположный угол ворот Казахстана - красота, вот только не для Казахстана, 8:0. За что так не любил рефери Нюберг приезжих? Непонятно, может, хотел десятки, чтобы потом было о чем внукам рассказывать, как такой поединок отсудил? Четыре минуты скандинав компенсировал, впрочем, французы сжалились и больше не забили. Казахи с грустью и печалью закончили отборочный цикл к ЧМ-2022, а подопечные Дешама выиграли свою группу D и пробились на Мундиаль.

Лучший игрок матча - Килиан Мбаппе

Порезвился Мбаппе в матче с Казахстаном. Можно было много забивать голов, так почему этим не воспользоваться? Головой в прыжке оформлял взятие ворот, как только не огорчал противника. Килиан размялся, показал, как умеет точно отправлять мяч в цель и преподносить публике покер. Хорошая такая тренировка получилась для топового французского форварда при всем уважении к Казахстану. Заметим также, что во второй половине встречи солировать атаками хозяев поля стал Бензема, ставший вторым лучшим футболистом поединка", - говорится в статье.