Будет тренировать сборную Казахстана и клуб? Черчесов сделал заявление

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал возможность совмещения своей работы в национальной команде с клубной деятельностью, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sport24.

Ранее, он прокомментировал информацию о том, получал ли предложения от клубов.

- Есть удачные примеры совмещения работы в клубе и сборной. Вы мысль о совмещении допускаете?

- Нет.

- Пока работаете в Казахстане, клуб вы точно не возглавите?

- Меня каждый раз спрашивают про что-то, что может быть. Если такого конкретного вопроса нет, то я не могу приблизительно отвечать. Когда такой вопрос возникнет, тогда сконцентрируюсь и дам ответ.

Черчесов получил предложение от клуба? Тренер сборной Казахстана дал ответ

Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством национальная команда сыграла шесть матчей (все в Лиге наций), завершив одну встречу вничью и пять проиграл с общим счетом 0:15.

Магомед Адиев рассказал правду о сборной Казахстана