Черчесов получил предложение от клуба? Тренер сборной Казахстана дал ответ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал, получал ли он предложения от клубов за последние месяцы, передают Vesti.kz.

Опытный специалист на данный момент находится на родине - в России.

"Ни с кем из клубов не разговаривал по поводу работы. Сейчас я в сборной Казахстана", — приводит слова Черчесова "РБ Спорт".

Российский специалист был назначен на должность главного тренера сборной Казахстана в июне 2024 года. Под его руководством казахстанская национальная команда сыграла в Лиге наций УЕФА, где приняла участие в шести матчах группового этапа, в которых пять раз потерпела поражение и один раз разделила очки с соперником.