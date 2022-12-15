Российский игрок Александр Зуев может получить гражданство Казахстана до конца года, в Казахстанской федерации футбола в курсе ситуации, заявил "Матч ТВ" главный тренер национальной команды Магомед Адиев.

Ранее стало известно, что Зуев может сменить гражданство и выступать за сборную Казахстана.

"Слышал, что в конце года он может получить гражданство. В Казахстанской федерации футбола мне говорили, что такая возможность есть. Мы как сборная хотим усилиться, если он действительно получит паспорт, если федерация посчитает, что он сможет играть, я рассмотрю с удовольствием этот вопрос. Саша мне известен, знаю его возможности, и он точно добавит вариативности сборной.

Он родился в Казахстане. Что им движет? Я помню, в "Анжи" Сирхаев и Гасанбеков меняли гражданство, чтобы играть в сборных", - сказал Адиев.

Зуев родился в Казахстане, в городе Костанае, где занимался футболом в системе "Тобола". В 2005 году семья Зуева переехала в российский Челябинск.

Ранее 26‑летний полузащитник выступал за московский "Спартак", самарские "Крылья Советов", "Ростов", "Рубин" и подмосковные "Химки". За молодежную сборную России провел 14 матчей и забил четыре гола.

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