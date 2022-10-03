Тренер сборной Казахстана назвал секрет успеха в Лиге наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиаев в интервью Tengri Sport объяснил, за счет чего его подопечные успешно выступили в Лиге наций.

Победа в группе Лиги наций позволила казахстанской сборной выйти в дивизион В, также она получит шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи. О том, сколько она заработала за триумф в нынешнем розыгрыше, можно прочитать здесь.

- Вопрос, которым сейчас все задаются, учитывая предыдущие выступления сборной: в чем секрет вашего успеха?

- Так и хочется сказать: наш секрет в том, что секрета нет.

- Ведь вы же не обновили состав на 90 процентов, например. И не вы первый с этими футболистами работаете.

- Подход, отношение правильное, человеческое. Наверное, это главные критерии. Мы с раздевалкой на одной волне. Футболисты - большие личности. Многие со своеобразным характером. И найти подход к этим парням, наверное, самая непростая задача. И когда тебе удается их сплотить, наверное, какой-то результат это дает. И для меня звезда одна - это моя команда. Потому что футболист становится личностью, раскрывается и делает результат тогда, когда он в кругу команды. И какой бы он звездой ни был, если он себя отстраняет от команды, и команда, и он страдают, и ты не добиваешься результата. Поэтому надо, чтобы была команда.

Напомним, что 45-летний Адиев возглавил сборную Казахстана в апреле, а до этого тренировал карагандинский "Шахтер".

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →