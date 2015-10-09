Тренер сборной Казахстана эмоционально отреагировал на триумф в отборе на Евро-2026

Старший тренер сборной Казахстана (U17) Бауыржан Сагындык поделился эмоциями после матча квалификации Евро-2026 против Албании (2:1), сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана под его руководством стала сенсационным победителем группы, где также выступали команды Хорватии и Нидерландов.

"В первую очередь, хочу поблагодарить всех пацанов, которые сегодня вышли и отдались полностью. Эмоции просто переполняют! Хочу в первую очередь ещё поздравить весь Казахстан, с таким, не знаю, невероятным историческим событием. Честно, эмоции переполняют, даже не знаю, что сказать. Мы закончили на первом месте в группе. Спасибо, кто нам верил! Алга́ Казахстан!", — сказал тренер.

Команда Сагындыка набрала шесть очков и заняла первое место в квартете. Вторыми в группе стали хорваты, также набравшие шесть баллов, сборная Нидерландов заняла третье место с пятью очками, а у Албании один балл и последняя, четвертая строчка.

Таким образом, Хорватия и Казахстан вышли в Лигу A и весной 2026 года во втором раунде разыграют семь путевок в финальную стадию чемпионата Европы, который пройдет в Эстонии, а также места на чемпионате мира-2026 (U17) в Катаре.

Жеребьевка второго раунда состоится 10 декабря.