Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 19:36
 

Тренер сборной Казахстана эмоционально отреагировал на триумф в отборе на Евро-2026

  Комментарии

Поделиться
Тренер сборной Казахстана эмоционально отреагировал на триумф в отборе на Евро-2026 ©instagram.com/kff_jastar

Старший тренер сборной Казахстана (U17) Бауыржан Сагындык поделился эмоциями после матча квалификации Евро-2026 против Албании (2:1), сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Старший тренер сборной Казахстана (U17) Бауыржан Сагындык поделился эмоциями после матча квалификации Евро-2026 против Албании (2:1), сообщают Vesti.kz.

Сборная Казахстана под его руководством стала сенсационным победителем группы, где также выступали команды Хорватии и Нидерландов.

"В первую очередь, хочу поблагодарить всех пацанов, которые сегодня вышли и отдались полностью. Эмоции просто переполняют! Хочу в первую очередь ещё поздравить весь Казахстан, с таким, не знаю, невероятным историческим событием. Честно, эмоции переполняют, даже не знаю, что сказать. Мы закончили на первом месте в группе. Спасибо, кто нам верил! Алга́ Казахстан!", — сказал тренер.


Команда Сагындыка набрала шесть очков и заняла первое место в квартете. Вторыми в группе стали хорваты, также набравшие шесть баллов, сборная Нидерландов заняла третье место с пятью очками, а у Албании один балл и последняя, четвертая строчка.

Таким образом, Хорватия и Казахстан вышли в Лигу A и весной 2026 года во втором раунде разыграют семь путевок в финальную стадию чемпионата Европы, который пройдет в Эстонии, а также места на чемпионате мира-2026 (U17) в Катаре.

Жеребьевка второго раунда состоится 10 декабря.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Отборочный турнир чемпионата Европы 2025/26. U-19   •   Нидерланды   •   Отборочный раунд 1, Группа 1, мужчины
Сегодня 23:00   •   не начат
Казахстан (U-19)
Казахстан (U-19)
- : -
Кипр (U-19)
Кипр (U-19)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-19)
Ничья
Кипр (U-19)
Проголосовало 144 человек

Реклама

Живи спортом!