Полузащитник "Барселоны" Педри рискует вновь оказаться на скамейке запасных сборной Испании из-за высокой конкуренции со стороны Фабиана Руиса из ПСЖ, передают Vesti.kz.

Руис укрепил свои позиции после дубля в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов против "Вильярреала" (6:0). Результативность, физическая мощь и способность подключаться к атакам дают ему преимущество в борьбе за место в стартовом составе национальной команды.

Де ла Фуэнте отдаёт предпочтение Руису

Как пишет El Nacional, главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте уже оставлял Педри в запасе в сентябрьском матче против Англии, предпочтя ему Фабиана.

Несмотря на статус ключевого игрока "Барселоны", Педри пока уступает конкуренту в иерархии сборной. При этом Руис продолжает укреплять свои позиции благодаря успешным выступлениям за ПСЖ.

Что необходимо Педри?

Чтобы вернуть место в основе, полузащитнику каталонцев необходимо стабильнее влиять на игру в сложных матчах, сокращать количество потерь мяча и помогать команде продвигаться вперёд.

На данный момент Фабиан подходит к следующему международному матчу в более выгодном положении и может вновь оставить Педри на скамейке запасных.