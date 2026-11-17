Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о возможном возвращении нападающего американского "Интер Майами" Лионеля Месси в национальную команду в качестве члена тренерского штаба к чемпионату мира 2030 года, передают Vesti.kz.

Скалони высказался о роли Месси в сборной

Ранее аргентинский специалист продлил контракт с национальной командой до 2030 года. По его словам, он не исключает появления Месси в тренерском штабе, однако считает, что форвард ещё долго будет продолжать игровую карьеру.

Скалони также упомянул Вальтера Самуэля, который работает его помощником в сборной Аргентины и собирается покинуть тренерский штаб.

"Месси в тренерском штабе к 2030 году? Думаю, он продолжит играть в футбол и после 2030 года. Но теперь, когда Вальтер Самуэль уходит, его будут рады видеть, когда он захочет (смеётся)", — цитирует слова Скалони Motivaciones Fútbol.

Достижения Месси в сборной Аргентины

39-летний Месси провёл прощальный матч за национальную команду 7 октября. Аргентинцы обыграли сборную Бенина со счётом 3:0, а форвард отметился голом и двумя результативными передачами.

Дебют Месси за основную сборную Аргентины состоялся 17 августа 2005 года в товарищеском матче с Венгрией. За время выступлений в национальной команде он стал чемпионом мира в 2022 году, выиграл Финалиссиму в том же году, а также дважды завоевал Кубок Америки — в 2021-м и 2024-м.

Аргентина провалилась в первом матче после ухода Месси