Тренер Испании собрался убрать двух чемпионов мира из состава на Евро-2028

Сборная Испании может отказаться от двух чемпионов мира при подготовке к чемпионату Европы 2028 года. Главный тренер Луис де ла Фуэнте уже рассматривает других кандидатов на их позиции, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional со ссылкой на Don Balón, речь идёт о нападающем Борхе Иглесиасе ("Сельта") и вингере Ереми Пино ("Кристал Пэлас"). На положение первого влияют возраст и нынешний уровень игры, а второго - последние выступления и конкуренция со стороны других футболистов.

Иглесиас теряет шансы на Евро-2028

К началу турнира Иглесиасу исполнится 35 лет. Де ла Фуэнте сложно представить нападающего в составе сборной на Евро-2028 с учётом его нынешней формы.

Чтобы сохранить шансы, футболисту необходимо улучшить свои выступления. При этом тренер намерен проверить других нападающих в ближайших матчах сборной.

Три игрока могут заменить Пино

Положение Пино осложняется конкуренцией. Де ла Фуэнте хочет предоставить возможности Альберто Молейро ("Вильярреал"), Виктору Муньосу ("Ливерпуль") и Еремаю Эрнандесу ("Депортиво Ла-Корунья").

Если кто-то из них воспользуется шансом, Пино будет сложнее вернуться в состав, даже если он улучшит игру на клубном уровне.

Таким образом, Иглесиас рискует потерять место из-за перспектив на 2028 год, а Пино может лишиться позиций уже в ближайшее время.

Напомним, что Иглесиас и Пино стали чемпионами мира 2026 года.

Евро-2028 примут Англия, Шотландия, Уэльс и Ирландия. Матчи пройдут с 9 июня по 9 июля.