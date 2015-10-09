Тренер Ибрагимовича принял решение по сборной Казахстана по футболу

Шведский специалист Янне Андерссон не планирует работать со сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Андерссон является кандидатом на вакантный пост. Однако, по данным ASnews.kz, экс-тренер сборной Швеции далек от соглашения с Казахстанской федерацией футбола (КФФ).

Отмечается, что Андерссон не планирует возобновлять тренерскую карьеру и отказал двум другим сборным — Латвии и Нигерии. Таким образом, 63-летний специалист завершил свою деятельность на отметке в 400 матчей.

Кроме сборной Швеции Андерссон также руководил клубами "Хальмстад", "Эргрюте" и "Норчёпинг". Под его руководством выступали такие футболисты, как Златан Ибрагимович, Эмиль Форсберг, Александер Исак и Деян Кулусевски.

Как сборная Казахстана осталась без тренера

В шестом туре отборочного турнира к чемпионату мира-2026 сборная Казахстана проиграла Бельгии со счетом 0:6. После этой игры Али Алиев объявил об отставке.

30 сентября Талгат Байсуфинов был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу.

Тогда же в КФФ отметили, что продолжают переговоры с кандидатами на пост нового главного тренера сборной Казахстана.

"В списке - три иностранных специалиста", - рассказали в КФФ.

Турнирная таблица группы J

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе.