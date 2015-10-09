Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сборные
Сегодня 12:01
 

Тренер Ибрагимовича принял решение по сборной Казахстана по футболу

  Комментарии

Тренер Ибрагимовича принял решение по сборной Казахстана по футболу ©КФФ

Шведский специалист Янне Андерссон не планирует работать со сборной Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что Андерссон является кандидатом на вакантный пост. Однако, по данным ASnews.kz, экс-тренер сборной Швеции далек от соглашения с Казахстанской федерацией футбола (КФФ).

Отмечается, что Андерссон не планирует возобновлять тренерскую карьеру и отказал двум другим сборным — Латвии и Нигерии. Таким образом, 63-летний специалист завершил свою деятельность на отметке в 400 матчей. 

Кроме сборной Швеции Андерссон также руководил клубами "Хальмстад", "Эргрюте" и "Норчёпинг". Под его руководством выступали такие футболисты, как Златан Ибрагимович, Эмиль Форсберг, Александер Исак и Деян Кулусевски.

Как сборная Казахстана осталась без тренера

В шестом туре отборочного турнира к чемпионату мира-2026 сборная Казахстана проиграла Бельгии со счетом 0:6. После этой игры Али Алиев объявил об отставке.

30 сентября Талгат Байсуфинов был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу.

Тогда же в КФФ отметили, что продолжают переговоры с кандидатами на пост нового главного тренера сборной Казахстана.

"В списке - три иностранных специалиста", - рассказали в КФФ.

Турнирная таблица группы J

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе.

  1. Северная Македония – 11 очков (5 матчей)
  2. Бельгия – 10 очков (4 матча)
  3. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
  4. Казахстан – 3 очка (5 матчей)
  5. Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)
