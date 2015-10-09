Названы имена иностранных кандидатов на пост главного тренера сборной Казахстана

Стали известны имена иностранных специалистов, которые могут возглавить сборную Казахстана по футболу, передают Vesti.kz.

Ранее известный казахстанский специалист Талгат Байсуфинов был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера национальной команды.

При этом, как уточнялось в сообщении федерации, параллельно ведутся переговоры с тремя иностранными специалистами, которые рассматриваются в качестве основных кандидатов на пост наставника сборной.

По данным Aladop.kz, речь идёт о поляке Михале Пробежде, итальянце Массимо Каррере и шведе Олофе Андерссоне.

63-летний Андерссон с 2016 по 2023 годы возглавлял сборную Швеции, а ранее привёл "Норчёпинг" к чемпионству в национальном первенстве. 53-летний Пробеж тренировал сборную Польши с 2023 по 2025 годы и в 2010-м был признан лучшим тренером страны. Массимо Каррера в последний раз работал в итальянском "Асколи" год назад, а наибольших успехов в карьере добился вместе с московским "Спартаком".

Байсуфинов будет руководить национальной командой в октябрьских матчах, пока вопрос с главным тренером остаётся открытым.

Напомним, после крупного поражения от сборной Бельгии (0:6) главный тренер национальной команды Али Алиев заявил о намерении покинуть свой пост.

В октябре казахстанскую сборную ожидают два отборочных матча ЧМ-2026: 10 октября дома против Лихтенштейна и 13 октября на выезде с Северной Македонией.

Решена судьба назначения российского тренера в сборную Казахстана