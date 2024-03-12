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Травмы и невостребованность. Кто из опытных игроков может завершить карьеру в сборной Казахстана

Травмы и невостребованность. Кто из опытных игроков может завершить карьеру в сборной Казахстана
©КФФ

Постепенно в сборной Казахстана происходит омоложение состава и некогда ведущие игроки теряют свой статус. КорреспондентVesti.kz рассказывает об опытных футболистах, чье будущее в национальной команде выглядит как минимум туманным. 

Магомед Адиев в целом никогда не смотрел в паспорт игрока и даже сейчас в костяке сборной остаются уже достаточно возрастные футболисты. Но есть и те, кто постепенно выпадают из списка по объективным причинам. 

Например, на днях Магомед Мусаевич обозначил позицию по центральному полузащитнику Аслану Дарабаеву

"Аслан без клуба, к сожалению. Но у него не лучший прошлый год был. Если в 2022-м, в Лиге наций он был нашим основополагающим игроком - чистая шестерка, который может поднимать игру снизу. Он действительно нам тогда очень помог. Но в прошлом году он играл мало в клубе, и те отрезки, где он играл у него не получились. Сейчас он без клуба, этот вариант ведения мы закрыли"

Судя по недавней информации, Дарабаев не спешит заканчивать карьеру и возможно он продолжит карьеру в амбициозном алматинском проекте "Хан-Тенгри" - одни из фаворитов нынешнего сезона первой лиги. Но учитывая слова Адиева и статус возможной команды Аслана, вероятно, путь Дарабаева в сборной как игрока близок к завершению. 

Заметно отдалились от сборной и крайние защитники - Тимур Досмагамбетов и Михаил Габышев. Адиев знал и доверял обоим еще с периода работы в "Шахтере", но возраст, конкуренция и травмы дают о себе знать. В прошлом году сообщалось, что у Габышева разрыв крестообразных связок, он был прооперирован. В начале марта этого года Габышев по информации Айдына Кожахмета сменил "Астану" на "Елимай". Даже если Михаил вернется в строй в ближайшее время, его камбэк в сборную выглядит маловероятным, учитывая как травмы "крестов" зачастую сказываются на фланговых игроках, особенно в таком возрасте (34 года). Ну и естественно нельзя забывать о конкуренции на месте правого латераля, ведь даже на нынешний сбор Адиев не включил молодого Скворцова. 

У Досмагамбетова ситуация получше, но все-таки в основной список сборной он на этот раз не попал и надо понимать, что Тимуру в мае будет уже 35 лет. Стабильный Вороговский, прибавивший Асранкулов и вернувшийся после дисквалификации Валиуллин как будто не дают особых шансов Досмагамбетову. Но скажем так, на ближайший цикл игрок "Астаны" еще способен попадать в обойму, а вот дальше - скорее всего нет. 

Ну и несколько отдельно в этом списке стоит упомянуть Серикжана Мужикова. Он никогда не вызывался и не рассматривался Магомедом Адиевым как игрок сборной, но все же его наследие нельзя недооценивать. Пару лет назад Мужиков был бы еще актуален в сборной, но тогда тренерский штаб сделал выбор в пользу других.  Сейчас же экс-игрок "Астаны" идет на спад и есть вероятность, что он красиво завершит профессиональную карьеру в родном "Жетысу". 

Фото: КФФ©

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Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед Астана ФК Футбол

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