"Точно не станут мириться со статусом поставщиков очков". В России отметили роль Казахстана в группе отбора на ЧМ-2022

Российский сайт Euro-football.ru прокомментировал итоги жеребьевки квалификации чемпионата мира-2022 по футболу.

Сборная Казахстана попала в группу D, где ее соперниками станут команды Франции, Украины, Финляндии и Боснии и Герцеговины.

"Последним соперником украинцев стала команда Казахстана. Эта сборная вряд ли будет бороться за второе место, но при этом ее нельзя недооценивать. Казахстанцы точно не станут мириться со статусом поставщиков очков для других - команда будет стараться навязывать борьбу в каждом матче, особенно на своем поле. Потери очков в играх с Казахстаном могут стоить тем же украинцам дорого", - пишет сайт.

Казахстан против чемпиона мира. Итоги жеребьевки отбора на ЧМ-2022 и состав групп