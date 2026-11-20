Сборная Таджикистана (U-17) стартовала с победы на юношеском чемпионате мира по футболу в Катаре, передают Vesti.kz.

В первом туре группового этапа она встречалась с Кубой и выиграла со счётом 5:3. При этом первыми вперёд вышли кубинцы после гола Йоханни Гонсалеса на 44-й минуте.

Во втором тайме таджикистанцы ответили голами Комилджона Шарипова (48-я минута), Парвиза Бобоназарова (57-я) и Асадбека Махтумова (61-я и 64-я), оформившего дубль.

После этого кубинцы забили два мяча усилиями всё того же Гонсалеса (67-я) и Янкарлоса Иглесиаса (70-я).

Окончательный счёт на 76-й минуте установил Бихишти Раджабзод.

На групповом этапе Таджикистан также сыграет с Хорватией (23 ноября) и Сенегалом (26 ноября).

Юношеский чемпионат мира по футболу проходит в Дохе и Эр-Райяне с 19 ноября по 13 декабря 2026 года.