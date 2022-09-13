Сыграют с Казахстаном. Как футболисты сборной Беларуси выступают в КПЛ-2022

До матча между сборной Казахстана и командой Беларуси осталось девять дней. Не так давно гостевая дружина объявила состав на матчи Лиги наций, и среди игроков есть и футболисты, выступающие в клубах КПЛ. Корреспондент Vesti.kz - о том, как они проявляют себя в этом сезоне в Казахстане.
Матч между сборной Казахстана и Беларусью пройдет в четверг, 22 сентября, в Нур-Султане. Победа в этой встрече гарантирует подопечным Магомеда Адиева выход из группы с первого места. Поэтому ясно, что ажиотажа вокруг этого матча в Казахстане немало.
В составе сборной Беларуси на ближайшие игры есть три футболиста, выступающих за казахстанские клубы, - защитник "Мактаарала" Руслан Юденков и игроки "Астаны" Денис Поляков и Макс Эбонг.
Для 35-летнего Юденкова это первый опыт выступлений в Казахстане. В составе атакентского "Мактаарала" он провел 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отметился одним ассистом.
Он является железным игроком основного состава и капитаном. В прошлой игре он помог команде отстоять ничью с лидерами чемпионата из "Актобе" (1:1). В июньском домашнем матче против сборной Казахстана (1:1) Юденков вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.
31-летний Поляков проводит третий сезон в чемпионате Казахстана и первый в составе "Астаны". Универсальный футболист играл в текущем сезоне как в центре обороны, так и в полузащите. В 18 играх во всех соревнованиях он отметился одним мячом.
23-летний хавбек Эбонг третий сезон проводит в Нур-Султане. Но если в прошлогодней кампании Макс в 20 матчах премьер-лиги оформил статистику 5+5, то в текущем сезоне в 18 играх более скромные 2+4.
Если Денис в первом матче между сборными не играл, то Макс провел на поле все 90 минут. Любопытный факт: 10 сентября "Астана" отправилась на выезд в Актау, где разгромила "Каспий" (3:0). И на него не поехали ни Поляков, ни Эбонг.
Напомним, что до конца группового этапа Лиги наций осталось два матча. 22 сентября казахстанцы сыграют дома с Беларусью, а 25 сентября - на выезде с Азербайджаном.
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