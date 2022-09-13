Сыграют с Казахстаном. Как футболисты сборной Беларуси выступают в КПЛ-2022

До матча между сборной Казахстана и командой Беларуси осталось девять дней. Не так давно гостевая дружина объявила состав на матчи Лиги наций, и среди игроков есть и футболисты, выступающие в клубах КПЛ. Корреспондент Vesti.kz - о том, как они проявляют себя в этом сезоне в Казахстане.

Матч между сборной Казахстана и Беларусью пройдет в четверг, 22 сентября, в Нур-Султане. Победа в этой встрече гарантирует подопечным Магомеда Адиева выход из группы с первого места. Поэтому ясно, что ажиотажа вокруг этого матча в Казахстане немало.

В составе сборной Беларуси на ближайшие игры есть три футболиста, выступающих за казахстанские клубы, - защитники игроки

Для 35-летнего Юденкова это первый опыт выступлений в Казахстане. В составе атакентского "Мактаарала" он провел 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отметился одним ассистом.

Он является железным игроком основного состава и капитаном. В прошлой игре он помог команде отстоять ничью с лидерами чемпионата из "Актобе" (1:1). В июньском домашнем матче против сборной Казахстана (1:1) Юденков вышел в стартовом составе, но был заменен в перерыве.

31-летний Поляков проводит третий сезон в чемпионате Казахстана и первый в составе "Астаны". Универсальный футболист играл в текущем сезоне как в центре обороны, так и в полузащите. В 18 играх во всех соревнованиях он отметился одним мячом.

23-летний хавбек Эбонг третий сезон проводит в Нур-Султане. Но если в прошлогодней кампании Макс в 20 матчах премьер-лиги оформил статистику 5+5, то в текущем сезоне в 18 играх более скромные 2+4.

Если Денис в первом матче между сборными не играл, то Макс провел на поле все 90 минут. Любопытный факт: 10 сентября "Астана" отправилась на выезд в Актау, где разгромила "Каспий" (3:0). И на него не поехали ни Поляков, ни Эбонг.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2022" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 19 12 3 4 28-19 39 2 Астана 19 11 4 4 42-17 37 3 Тобол 19 9 5 5 34-25 32 4 Шахтер 19 9 3 7 29-23 30 5 Кайрат 19 8 6 5 24-24 30 6 Атырау 19 7 7 5 24-21 28 7 Ордабасы 19 8 2 9 27-28 26 8 Тараз 19 6 7 6 24-21 25 9 Аксу Ак 19 7 2 10 23-31 23 10 Каспий 19 7 2 10 20-29 23 11 Кызыл-Жар 19 5 6 8 22-23 21 12 Туран 18 4 7 7 15-23 19 13 Акжайык 18 5 3 10 12-22 18 14 Махтаарал 19 3 5 11 16-34 14 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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Напомним, что до конца группового этапа Лиги наций осталось два матча. 22 сентября казахстанцы сыграют дома с Беларусью, а 25 сентября - на выезде с Азербайджаном.