Казахстан узнал состав конкурента в матче за победу в группе Лиги наций

Главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев определился с окончательным списком игроков, вызванных на сентябрьские матчи Лиги наций УЕФА, пишет официальный сайт АБФФ. Одна из встреч может назвать победителя группы.

В следующем туре Беларусь сыграет с Казахстаном в Нур-Султане, а завершит турнир на нейтральном поле матчем со Словакией. Игры пройдут 22 и 25 сентября: матч в казахстанской столице может выявить досрочного победителя в группу "3" дивизиона С.

"Сбор главной команды страны продлится с 18 по 26 сентября. Наша дружина разместится в техническом центре Ассоциации "Белорусская федерация футбола" и будет тренироваться на комплексе футбольных полей АБФФ до вылета в Казахстан.

21 сентября сборная Беларуси отправится в Нур-Султан, а 23-го числа вылетит из Казахстана в Сербию" - говорится в сообщении.

Тренерский штаб включил в окончательный список национальной команды 23 футболиста:

Вратари: Павел Павлюченко ("Термалика", Польша), Егор Хаткевич ("Динамо-Минск"), Максим Плотников ("Шахтер", Солигорск).

Защитники: Денис Поляков ("Астана", Казахстан), Сергей Политевич, Глеб Шевченко (оба - "Шахтер", Солигорск), Кирилл Печенин ("Оренбург", Россия), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Руслан Юденков ("Мактаарал", Казахстан), Захар Волков ("Химки", Россия), Данила Нечаев, Владислав Малькевич (оба - БАТЭ, Борисов).

Полузащитники: Владислав Климович ("Неа Саламина", Кипр), Евгений Яблонский ("Арис", Лимассол, Кипр), Макс Эбонг ("Астана", Казахстан), Павел Седько ("Гомель"), Александр Селява ("Ростов", Россия), Валерий Громыко, Валерий Бочеров (оба - БАТЭ, Борисов), Руслан Лисакович ("Ислочь").

Нападающие: Павел Савицкий ("Неман"), Иван Бахар ("Динамо-Минск"), Егор Богомольский ("Нефтчи", Азербайджан).

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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