КОНКАКАФ официально объявила место проведения Кубка Америки 2028 года. Очередной розыгрыш одного из старейших футбольных турниров среди национальных сборных примут Соединённые Штаты, сообщают Vesti.kz.

Соответствующая информация появилась на официальной странице Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна в социальных сетях.

"США станут ареной новой главы в истории самого старого в мире турнира сборных", - говорится в сообщении организации.

Американская сторона уже дважды принимала Кубок Америки - в 2016 и 2024 годах. Очередное соревнование запланировано на период с 9 июня по 9 июля 2028 года.

Ожидается, что турнир пройдёт с участием 16 национальных команд. Десять из них представят КОНМЕБОЛ, ещё шесть сборных получат приглашения от КОНКАКАФ, объединяющей страны Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна.

Отметим, что США в последние годы регулярно становятся площадкой для крупных футбольных соревнований. Летом 2025 года страна принимала клубный чемпионат мира, а в 2026 году вместе с Мексикой и Канадой стала хозяйкой мирового первенства среди национальных сборных.