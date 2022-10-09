Соседское дерби. Сборная Казахстана по футболу сыграет против Узбекистана

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Сегодня 13:30
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Национальная сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч против Узбекистана. По информации портала Championat.asia встреча состоится 16 ноября в Ташкенте, передает корреспондент Vesti.kz

"На сегодняшний день сборные Узбекистана и Казахстана сыграли между собой 6 матчей. Дважды победителем становился Узбекистан, один раз - Казахстан. 3 раза стороны играли вничью. Последний раз игра между этими командами проходила в 2007 году. Матч, прошедший в рамках Кубка "АлмаТВ", запомнился скандалами и завершился со счетом 1:1. Тогда наши представители были недовольны решением главного арбитра, и в итоге Анвар Салиев получил красную карточку и покинул поле", - пишет узбекистанский портал.

Напомним, что Казахстан под руководством Магомеда Адиева выиграл группу Лиги наций и вышел в дивизион В, получив шанс квалифицироваться в финальную стадию Евро-2024 через стыковые матчи.

Отметим, что казахстанская сборная планирует в ближайшее время провести два товарищеских матча, и одним из соперников рассматривается сборная России.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Узбекистан

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