Соперники Казахстана определили судьбу путёвки в плей-офф Лиги наций

Сборная Фарерских островов победила на своём поле команду Молдовы в матче шестого тура Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Встреча состоялась в Торсхавне на стадионе "Торсведлюр " и завершилась со счётом 1:0 в пользу островитян. Единственный гол на 24-й минуте забил Очи Самуэльсен.

Таким образом, Фареры набрали восемь очков и финишировали на втором месте в группе C3, что позволит им сыграть в "стыках" за выход в дивизион B. Победившие в группе словаки (12 очков) с первого места пошли на повышение.

Сборная Молдовы набрала семь баллов и финишировала на третьей строчке, а команда Казахстана с тремя очками заняла последнее место в квартете и в следующем розыгрыше как и Молдова, сыграет в Лиге С.

Напомним, в параллельном матче, который был сыгран в Астане сборные Казахстана и Словакии сыграли вничью - 2:2.