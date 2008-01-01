Соперники Казахстана в квалификации ЧМ-2022 и расширение КПЛ. Главное к утру

Определились соперники сборной Казахстана по футболу в квалификационном турнире к чемпионату мира-2022, стали известны предварительные итоги заседания ПФЛК по поводу проведения КПЛ-2021. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 8 декабря.

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3. Сборная Казахстана понесла потери перед матчем квалификации футзального Евро

4. "Кайрат" определился с первым трансфером после чемпионства

5. Хладнокровный бомбардир, проигравший Ниязымбетову. Кто попробует помещать Али Ахмедову стать чемпионом мира

6. Неплохие трансферы, тренерская чехарда, ужасные результаты. "Астана" - итоги сезона КПЛ-2020

7. В ПФЛК прокомментировали новость о расширении чемпионата Казахстана