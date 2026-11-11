Соперник сборной Казахстана понёс потери перед матчем Лиги наций

Полузащитник сборной Молдовы Штефан Бодиштяну получил травму в матче 15-го тура чемпионата Румынии и рискует пропустить заключительные встречи национальной команды в Лиге наций, в том числе игру против Казахстана, передают Vesti.kz.

Бодиштяну покинул поле из-за травмы

В составе своего клуба "Ботошани" 23-летний футболист сыграл против "Оцелула". Встреча завершилась вничью — 1:1.

Бодиштяну появился на поле после перерыва, заменив Энрико Папу, однако на 76-й минуте сам был вынужден досрочно завершить игру из-за повреждения. Вместо него вышел Александру Циганашу. Об этом сообщает Media Sport.

Молдова может потерять ещё одного игрока

Ранее полузащитник был включён главным тренером Лилианом Попеску в заявку сборной Молдовы на заключительные матчи Лиги наций. Теперь его участие во встречах с Казахстаном (13 ноября) и Фарерскими островами (16 ноября) оказалось под вопросом.

Таким образом, Бодиштяну может стать ещё одной кадровой потерей молдавской команды перед матчем с Казахстаном. Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем защитника Владислава Бабогло, однако он всё же прибыл в расположение национальной сборной.

После четырёх туров Молдова занимает третье место в группе C3, набрав четыре очка. Сборная Казахстана с двумя баллами располагается на последней, четвёртой позиции.

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