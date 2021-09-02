"Случился триллер". Экс-форвард сборной Казахстана разобрал игру с Украиной в отборе на ЧМ-2022

Матч Казахстан - Украина в отборе на чемпионат мира-2022 был похож на мартовскую игру в Киеве, считает экс-форвард национальной команды Булат Есмагамбетов. В интервью корреспонденту Vesti.kz он разобрал встречу в Нур-Султане и назвал ключевых игроков в составе хозяев поля.

- Что можно сказать о прошедшем матче?

- Первый тайм остался за гостями, они и гол забили быстрый и имели три-четыре хороших момента. Счет после первой половины мог быть 3:0 в их пользу, и тогда все вопросы могли быть решены.

Самое интересное произошло во втором тайме. Этот футбол был очень похож на тот, что мы видели в марте в Киеве. По манере ведения игры все складывалось идентично, такие же моменты. Гостям нужен был второй гол, чтобы закрепить успех. Но свои возможности они не реализовали.

Хочу отметить у нашей команды диагональную передачу от Тагыбергена крайнему защитнику Валиуллину. Это работало. Схема 3-5-2, по которой играет сборная Казахстана, эффективна, если у тебя есть крайние защитники, которые умеют подключаться к атаке и обыгрывать. Если таких защитников нет, то эта схема не работает. Во втором тайме наш левый фланг заиграл сильнее - Валиуллин просто затерзал их крайнего защитника, из-под которого и были забиты два гола.

На правом фланге Быстров, к сожалению, не вошел в игру - часто ошибался, пытался идти в обыгрыш, но ему ничего не удалось. Эту игру он не может занести себе в актив.

А левый фланг работал - были опасные моменты. Можно сказать, Шушеначев тоже не вошел в игру.

Второй тайм начался с того, что наш одним пасом отрезал всех, после чего Валиуллин забил в ближний угол.

Украина и после этого имела моменты, но как говорится - "не забиваешь ты, забивают тебе".

Вспомним, как Аймбетов разобрался в ситуации - прокинул мяч мимо защитника, но не смог перебросить вратаря. В техническом плане можно было сыграть по-другому. Если бы счет стал 2:1, то было бы интереснее.

Второй гол сборной Казахстана тоже оказался похож на первый. Тут еще и Логвиненко хорошо поборолся.

Удивило, что наши игроки в физическом плане оказались неплохо подготовленными - выдержали все 90 минут, чего не скажешь об Украине. В конце первой половины было видно, что гости подсели. Наши наоборот - задвигались, атаковали, терпели. Можно сказать, что случился триллер. Понимая статус и силу Украины, которая играла на чемпионате Европы, две ничьи на выезде и дома можно считать положительным результатом.

- Как оцените выход Бахтиера Зайнутдинова?

- Мы знали, что он не играет сейчас в ЦСКА - лечится от травм, восстанавливается. Наверняка его выход предполагался. И, надо сказать, что он ничего не испортил, но и особо ничего не добавил.

Хорошо вышел Аймбетов и неплохо - Вороговский. В целом ребята здорово отбегали во втором тайме.

- В следующих играх произойдет ротация, не будет из-за перебора желтых карточек Покатилова. Каково его значение для команды?

- Что касается пропущенных голов, то в первом, наверное, есть его ошибка - он, скорее всего, не ожидал, что нападающий так обработает и пробьет. Тем не менее это вратарская ошибка - до ворот было далеко. А во втором голе его вины нет.

Сейчас Покатилов - вратарь номер один. В этой игре в некоторых моменты он сыграл хладнокровно, особенно когда были выходы один на один. Конечно, это умение играть без паники позволило выручить команду.

Это потеря для сборной. Понятно, что есть хорошие вратари, тот же Шацкий. Но он был неплох в клубе, в сборной немножко другой уровень. Интересно, как он сможет заменить Покатилова. Будем надеяться, что он тоже неплохо сыграет.

Напомним, сборные Казахстана и Украины сыграли вничью - 2:2. В составе нашей национальной команды дубль на счету игрока "Тобола" Руслана Валиуллина. Следующий поединок подопечные Талгата Байсуфинова проведут 4 сентября против Финляндии.

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