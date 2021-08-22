Следующий соперник молодежной сборной Казахстана объявил имя нового главного тренера

47-летний датский специалист Йеспер Соренсен назначен главным тренером молодежной сборной Дании по футболу, сообщает KazFootball.kz со ссылкой на DR.

На этом посту он сменил Альберта Капельяса, который покинул коллектив в июне этого года, получив должность в испанской "Барселоне". Соренсен на данный момент является помощником главного тренера датского "Брондбю". В связи с этим Датский футбольный союз пришел к соглашению, что Соренсен будет совмещать работу с "Брондбю" и молодежной сборной вплоть до января 2022 года, когда он освободится от контракта с датским клубом и сможет полностью сконцентрироваться на молодежной сборной Дании U-21.

Напомним, 7 сентября молодежная сборная Казахстана сыграет с Данией в квалификации Евро-2023. Матч пройдет в Нур-Султане на стадионе "Астана-Арена" и начнется в 20:00.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!