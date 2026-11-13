Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони рассказал о судьбе десятого номера национальной команды, который освободился после ухода Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Наставник "альбиселесте", недавно продливший контракт до лета 2030 года, пока не собирается назначать нового обладателя легендарной футболки.

"Пока что десятка не достанется никому. Посмотрим, кому она перейдёт, когда этого потребуют правила. Надеюсь, что новый обладатель сможет долго выступать под этим номером в сборной. Это гораздо лучше, чем передавать десятку от одного футболиста к другому", - приводит слова Скалони The Touchline.

Напомним, в начале октября Месси провёл свой прощальный матч за сборную Аргентины. Таким образом, легендарный номер остался вакантным.

Кто претендует на майку Месси?

В числе основных претендентов на легендарную десятку сборной Аргентины фигурируют полузащитник "Комо" Нико Пас и форвард миланского "Интера" Лаутаро Мартинес.

Оба футболиста выступают в итальянской Серии А и успели разделить поле с Лионелем Месси в составе национальной команды.

Достижения Месси в сборной Аргентины

39-летний Месси является рекордсменом сборной Аргентины по проведенным матчам (207), голам (125) и голевым передачам (68).

В составе "альбиселесте" Месси дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024), побеждал на чемпионате мира 2022 года, дважды завоевывал серебряные медали ЧМ (2014, 2026) и становился победителем "Финалиссимы" (2022).