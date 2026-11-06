Скалони принял решение по номеру Месси в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины по футболу Лионель Скалони принял решение по легендарной "десятке", под которой выступал нападающий Лионель Месси, передают Vesti.kz.

Что будет с номером Месси?

По информации TyC Sports, футболка с номером 10 в сборной Аргентины не будет использоваться в ближайших ноябрьских матчах. В этом месяце аргентинцы проведут две встречи - с командами Уругвая (14 ноября) и Коста-Рики (17 ноября).

Эти матчи будут товарищескими, поэтому на них не распространяется требование обязательно использовать номера с 1-го по 11-й.

Ранее сообщалось, что Аргентинская федерация футбола обращалась с просьбой о выведении из обращения 10-го номера, под которым выступал Месси, однако получила отказ.

В конце августа Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины, за которую выступал с 2005 года. В октябре он провёл прощальный матч за "альбиселесте" - товарищеская встреча с командой Бенина прошла в Буэнос-Айресе и завершилась победой Аргентины со счётом 3:0.

Достижения Месси в сборной Аргентины

39-летний Месси является рекордсменом сборной Аргентины по проведенным матчам (207), голам (125) и голевым передачам (68).

В составе "альбиселесте" Месси дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024), побеждал на чемпионате мира 2022 года, дважды завоевывал серебряные медали ЧМ (2014, 2026) и становился победителем "Финалиссимы" (2022).

Эпоха после Месси

Ожидается, что 10-й номер в сборной Аргентины в дальнейшем получит полузащитник "Комо" Нико Пас.

Также сообщалось, что новым капитаном сборной Аргентины после ухода Месси станет защитник мадридского "Атлетико" Кристиан Ромеро.



