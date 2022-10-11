"Шомуродов и Зайнутдинов - равные игроки". Экс-тренер сборной Казахстана - о матче с Узбекистаном

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Сегодня 15:30
©ФК "Ростов"

Бывший тренер карагандинского "Шахтера" Виктор Кумыков в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными Узбекистана и Казахстана. В частности, он сравнил лидеров команд Элдора Шомуродова и Бахтиера Зайнутдинова, а также назвал фаворита встречи.  

Кумыков на данный момент является главным тренером узбекского клуба "Андижан". В 2014-15 годах он входил в тренерский штаб Юрия Красножана, который возглавлял сборную Казахстана

"В Узбекистане не разбалованы такими матчами, поэтому, я думаю, будет большой интерес к игре с Казахстаном, и соберут полный стадион. Но если сборная Узбекистана соберет оптимальный состав с теми игроками, которые выступают за рубежом, то, на мой взгляд, они будут немного сильнее Казахстана. В целом примерно равные сборные, но как раз качество игроков, выступающих за рубежом, у Узбекистана повыше, и плюс они играют дома. 

Кого могу отметить, кроме Шомуродова? Шукурова, Юлдошева, Машарипова. Вот этих футболистов бы отметил, если они приедут, они значительно усилят команду, это серьезные игроки.

Можно ли сравнить Зайнутдинова и Шомуродова? Думаю, да. Зайнутдинов и Шомуродов примерно равные игроки. Они разные по позициям и функционалу, но по статусу и классу одинаковые. Зайнутдинов тоже может играть в большом европейском чемпионате", - отметил Виктор Балютович. 

Напомним, что товарищеский матч Узбекистан - Казахстан пройдет 16 ноября в Ташкенте. Вскоре команда Магомеда Адиева проведет еще одну контрольную встречу против сборной ОАЭ, она состоится 20 ноября в Абу-Даби. 

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24"

Лига С. Группа 3

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13
2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10
3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7
4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3

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Метки:
Сборная РК по футболу Узбекистан Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей
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