Шомуродов оформил дубль и вошел в историю сборной Узбекистана

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Сегодня 11:41
©the-afc.com

Нападающий итальянской "Ромы" Эльдор Шомуродов забил два гола в ворота сборной Туркменистана и принес победу национальной команде Узбекистана в матче второго тура Кубка Футбольной ассоциации Центральной Азии.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу узбекской команды. После дубля у 27-летнего нападающего стало 36 мячей. Таким образом, Шомуродов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана. Прежний рекорд принадлежал Максиму Шацких (34).

Эльдор провел 64 матча за национальную команду. Дебют игрока в сборной состоялся 3 сентября 2015 года.

Напомним, сборная Узбекистана в первом туре переиграла Оман (3:0) и с шестью очками после двух туров возглавляет группу А.

Шомуродов прошлый сезон отыграл за "Специю" на правах аренды, забив один гол в 22 матчах. "Специя" финишировала на 18-м месте и после поражения в стыковом матче с "Вероной" вылетела из Серии А. Права на футболиста принадлежат "Роме", контракт с которой действует до 2026 года.

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Метки:
Узбекистан Футбол
Новости
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