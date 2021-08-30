Сейдахмет вызван в молодежную сборную Казахстана

Нападающий "Кайрата" Еркебулан Сейдахмет получил вызов в молодежную сборную Казахстана. Это произошло после того, как несколько других игроков команды получили травмы, сообщают Vesti.kz со ссылкой на сайт КФФ.

В матче квалификации Евро-2023 национальной сборной не смогут помочь полузащитник "Актобе" Максим Самородов и нападающий "Аксу" Мирас Турлыбек.

Вместо них вызов в молодежную сборную получили Сейдахмет и Иван Свиридов из "Шахтера".

Напомним, что подопечные Кайрата Нурдаулетова 7 сентября в Нур-Султане примут молодежную сборную Дании.

В текущем сезоне 21-летний Сейдахмет провел 11 матчей за "Кайрат" во всех турнирах, не отметившись голевыми действиями.

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