Сенсационным разгромом обернулся матч Португалии в Лиге наций

Сборная Португалии по футболу потерпела сенсационное поражение от Дании в 5-м туре группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Браге и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

У победителей отличились Пьер-Эмиль Хейбьерг (43-я минута, с пенальти), Расмус Хейлунн (50-я, 57-я) и Йоахим Андерсен (75-я). У проигравших один мяч в компенсированное время отыграл Бернарду Силва (90+3-я).

Для португальцев это первое поражение в нынешнем розыгрыше турнира. Несмотря на это, они сохранили лидерство в квартете. Датчане же идут вторыми.





Группа 4 Лиги А после пяти матчей:

1. Португалия - 12 очков;

2. Дания - 9;

3. Норвегия - 6;

4. Уэльс -3.

17 ноября сыграют Уэльс - Португалия и Дания - Норвегия.