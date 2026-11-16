Сенсацией обернулся первый тайм матча Казахстан - Словакия

Сборная Казахстана ведёт в счете после первого тайма матча шестого тура Лиги наций против Словакии, сообщают Vesti.kz.

На 29-й минуте вингер национальной команды Ислам Чесноков неотразимо пробил под перекладину ворот Марека Родака после передачи Галымжана Кенжебека.

Матч заключительного тура розыгрыша проходит в Астане.

Словакия досрочно обеспечила себе победу в группе и выход в Лигу B, тогда как сборная Казахстана продолжит выступать в третьем по силе дивизионе Лиги наций.

Судьба второй путёвки в стыковые матчи за выход в Лигу B решится в противостоянии Молдовы и Фарерских островов. Молдаване сохранят вторую строчку, если не уступят сопернику. Фарерцам же для выхода в стыковые матчи необходима только победа.