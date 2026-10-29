Со счётом 9:2 закончился матч сборной России на ЧМ и фестивале ФИФА

Сборная России 2011 года рождения разгромила Камерун со счётом 9:2 и одержала крупную победу в плей-офф чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане, сообщают Vesti.kz.

Российская команда выступила в четвертьфинале турнира за 17–32-е места.

В составе россиян дублями отметились Матвей Родионов и Егор Люсин. Ещё по одному голу забили Матвей Абдулхаликов, Анатолий Цимин, Арсен Бестаев, Карим Залялов и Илья Храбрый.

Ранее россияне обыграли Южную Корею в 1/8 финала со счётом 4:1, а на стадии 1/16 финала плей-офф А уступили Мексике - 2:3.

На предварительном этапе сборная России заняла первое место в группе, где её соперниками были команды Турции, Афганистана, Сьерра-Леоне, Судана и Джибути. Россияне выиграли все пять матчей, набрали 15 очков и завершили групповой этап с впечатляющей разницей забитых и пропущенных мячей - 44:1.

В турнире участвуют 191 сборная, а финальные матчи запланированы на 31 октября. Игры проходят в формате 8 на 8 и состоят из двух таймов продолжительностью по 20 минут.

Это первый с 2022 года официальный турнир под эгидой ФИФА, в котором сборная России выступает с национальным флагом и гимном.