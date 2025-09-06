В сборной Казахстана выделили уровень игры и зрелость Сатпаева

Старший тренер молодежной сборной Казахстана Денис Мамонов поделился своими впечатлениями от работы с Дастаном Сатпаевым.

Ранее форвард "Кайрата" вызывался в молодежную сборную на матч с Андоррой.

"Дастан на сегодняшний день показывает очень зрелищный футбол. Если с ним поговорить один на один, понятно, что он еще очень молодой игрок, но выходя на поле, он показывает очень зрелый футбол. Все мы расстроились, когда узнали, что он не сыграет с "Селтиком", это было не от того, что он Дастан, а от того, что он показывает своей игрой, что он заслуживает играть на таком уровне. Мы рады, что в нашей стране есть такой талант", - сказал Мамонов в интервью Sport+.