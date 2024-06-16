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Реклама Новости спорта Футбол Сборные Сегодня 19:10 Комментарии Сборной Казахстана посоветовали капитана на будущее. Ему 22 года ©КФФ Главный тренер "Кызылжара" Али Алиев высказал свое мнение о том, кто способен в ближайшие годы стать капитаном сборной Казахстана, передают Vesti.kz. Казахстанский специалист выделил 22-летнего полузащитника "Кайрата" Адилета Садыбекова, заявив, что он имеет лидерские качества. "Да, я вижу Садыбекова будущим капитаном сборной Казахстана. Он заслуживает, поскольку забил Люксембургу, а потом подтверждал свою игру в чемпионате. Есть лидерские качества. Осталось чуть почище отбирать мячи", - сказал Алиев в эфире программы "Коммент Шоу Казахстан". Отметим, что Садыбеков в нынешнем сезоне провел 13 матчей за "Кайрат" во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Портал transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 300 тысяч евро. Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024" № Участник И В Н П М О 1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18 2 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18 3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16 4 Атырау 10 4 4 2 10-5 16 5 Елимай 9 4 4 1 11-9 16 6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15 7 Жетысу 9 4 2 3 8-9 14 8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13 9 Астана 9 3 3 3 10-7 12 10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10 11 Туран 10 2 2 6 6-11 8 12 Женис 10 2 1 7 4-16 7 13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7 14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0 Перейти на страницу турнирной таблицы → Поделиться в соц. сетях:













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