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Новости спорта Казахстан(футбол) КПЛ
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Сенсацией с голом в добавленное время завершился матч КПЛ

Сенсацией с голом в добавленное время завершился матч КПЛ
©ФК "Жетысу"

В матче 11-го тура премьер-лиги чемпионата Казахстана по футболу талдыкурганский "Жетысу" дома сыграл с астанинским "Женисом", передает Vesti.kz.

Счет был открыт в концовке первого тайма усилиями астанчанина Владислава Прокопенко. Во втором тайме Чарльстон сравнял счет. За три минуты до завершения основного времени второго тайма Иракли Бидзинашвили снова вывел столичный клуб вперед. Однако в добавленное время Максим Чиканчи - спас свою команду.

После этой ничьей у "Жетысу" оказалось - 15 очков, благодаря чему, команда оказалась на седьмом месте. В свою очередь, "Женис" набрал восемь баллов и ушел с последнего места на 11-ую строчку.

Также сегодня, 16 июня, состоятся матчи "Астана" - "Ордабасы" и "Елимай" - "Актобе".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Актобе 9 5 3 1 15-6 18
2 Кайрат 11 5 3 3 13-10 18
3 Ордабасы 9 4 4 1 14-6 16
4 Атырау 10 4 4 2 10-5 16
5 Елимай 9 4 4 1 11-9 16
6 Тобол 10 4 3 3 12-9 15
7 Жетысу 10 4 3 3 10-11 15
8 Кайсар 10 3 4 3 8-11 13
9 Астана 9 3 3 3 10-7 12
10 Кызылжар 10 2 4 4 10-9 10
11 Туран 10 2 2 6 6-11 8
12 Женис 11 2 2 7 6-18 8
13 Шахтер 10 2 1 7 5-18 7
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Метки:
Женис ФК Жетысу ФК КПЛ Футбол

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