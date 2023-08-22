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В сборной Казахстана отреагировали на переход Зайнутдинова в "Бешикташ"

В сборной Казахстана отреагировали на переход Зайнутдинова в "Бешикташ"
©instagram.com/besiktas/

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал "РБ Спорт" переход полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в стамбульский "Бешикташ", сообщают Vesti.kz.

21 августа "Бешикташ" объявил о трансфере Зайнутдинова. Контракт с 25-летним казахстанца подписан на четыре года. По информации СМИ, сумма сделки составила 4,5 миллиона евро, а зарплата игрока будет 1,2 миллиона евро.

- Доволен этим переходом, потому что, по моей информации, он в "Бешикташе" будет использоваться в центральной зоне, - отметил Адиев. - Ему это пойдет на пользу в том числе и в сборной, потому что мы его наигрываем на этой позиции.

- Вы общались на эту тему с тренерским штабом "Бешикташа"?
- Да, мне сказали, что будут использовать его в центре поля.

- В ЦСКА Зайнутдинов был основным игроком. Не переживаете, что в «Бешикташе» он может сесть на скамейку?
- Думаю, он все равно будет получать игровое время, будет игроком обоймы. Знаю, что тренер и клуб были в нем очень заинтересованы. Плюс Баха готов играть на разных позициях, а это большой плюс для всех тренеров.

- Значит, вы довольны за Бактиера?
- Да, конечно.

Зайнутдинов установил рекорд в "Бешикташе"

Напомним, предыдущим клубом Зайнутдинова был московский ЦСКА, который купил его у "Ростова" летом 2020 года - трансфер обошелся армейцам в два миллиона евро. За это время казахстанец сыграл 85 матчей, в которых забил семь голов. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость игрока составляет 6,5 миллиона евро.

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Бешикташ ФК Адиев Магомед

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