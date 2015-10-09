Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 19:01
 

В сборной Франции решили судьбу Мбаппе после хет-трика "Кайрату" в ЛЧ

  Комментарии

Поделиться
В сборной Франции решили судьбу Мбаппе после хет-трика "Кайрату" в ЛЧ Килиан Мбаппе. ©instagram.com/equipedefrace

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам определил состав на октябрьские матчи команды в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

Поделиться

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам определил состав на октябрьские матчи команды в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

10-го числа "трёхцветные" на своём поле примут Азербайджан, а уже 13-го сыграют на выезде против Исландии. В заявку Дешама вошли 23 футболиста во главе с форвардом мадридского "Реала" и капитаном сборной Килианом Мбаппе, который в последней встрече за "сливочных" оформил хет-трик в ворота алматинского "Кайрата" (5:0) в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Также стоит отметить, что впервые вызов в национальную дружину получил нападающий английского клуба "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета.

Состав Франции на матчи отбора к ЧМ-2026:

  • Вратари: Шевалье, Маньян, Самба;
  • Защитники: Динь, Гюсто, Лукас Эрнандес, Тео Эрнандес, Конате, Кюнде, Салиба, Упамекано;
  • Полузащитники: Камавинга, Коне, Олисе, Рабьо, Тюрам;
  • Нападающие: Аклиуш, Барколя, Коман, Экитике, Матета, Мбаппе, Нкунку.

Мбаппе попросил исключить игрока "Реала" перед матчем с "Кайратом"


Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Метц   •   Регулярный чемпионат, мужчины
4 октября 20:00   •   не начат
Метц
Метц
(Метц)
- : -
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
Кто победит в основное время?
Метц
Ничья
Марсель Олимпик
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!