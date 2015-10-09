В сборной Франции решили судьбу Мбаппе после хет-трика "Кайрату" в ЛЧ

Главный тренер сборной Франции по футболу Дидье Дешам определил состав на октябрьские матчи команды в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2026, передают Vesti.kz.

10-го числа "трёхцветные" на своём поле примут Азербайджан, а уже 13-го сыграют на выезде против Исландии. В заявку Дешама вошли 23 футболиста во главе с форвардом мадридского "Реала" и капитаном сборной Килианом Мбаппе, который в последней встрече за "сливочных" оформил хет-трик в ворота алматинского "Кайрата" (5:0) в рамках второго тура общего этапа Лиги чемпионов.

Также стоит отметить, что впервые вызов в национальную дружину получил нападающий английского клуба "Кристал Пэлас" Жан-Филипп Матета.

Состав Франции на матчи отбора к ЧМ-2026:

Вратари: Шевалье, Маньян, Самба;

Шевалье, Маньян, Самба; Защитники: Динь, Гюсто, Лукас Эрнандес, Тео Эрнандес, Конате, Кюнде, Салиба, Упамекано;

Динь, Гюсто, Лукас Эрнандес, Тео Эрнандес, Конате, Кюнде, Салиба, Упамекано; Полузащитники: Камавинга, Коне, Олисе, Рабьо, Тюрам;

Камавинга, Коне, Олисе, Рабьо, Тюрам; Нападающие: Аклиуш, Барколя, Коман, Экитике, Матета, Мбаппе, Нкунку.

