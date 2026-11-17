Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси может отправиться вместе со сборной Аргентины на Кубок Америки 2028 года, однако уже не в качестве игрока, а в роли наставника молодых футболистов, передают Vesti.kz.

Месси может стать наставником сборной Аргентины

По информации Motivaciones Fútbol, аргентинская сторона рассматривает возможность привлечения 39-летнего нападающего американского "Интер Майами" к работе с национальной командой во время предстоящего континентального первенства. Ожидается, что Месси будет делиться опытом с молодыми игроками и помогать им развивать лидерские качества.

Если футболист согласится на такое предложение, его роль будет напоминать ту, которую Серхио Агуэро исполнял во время чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Последний матч Месси за сборную Аргентины

Напомним, 7 октября Месси провёл прощальный матч за национальную команду. В той встрече аргентинцы обыграли сборную Бенина со счётом 3:0, а форвард отметился одним голом и двумя результативными передачами.

Дебют Месси за основную сборную Аргентины состоялся 17 августа 2005 года в товарищеском матче с Венгрией. За время выступлений за национальную команду он стал чемпионом мира в 2022 году, выиграл Финалиссиму в том же году, а также дважды завоевал Кубок Америки — в 2021-м и 2024-м.

Ранее тренер сборной Аргентины сделал заявление по возвращению Месси на следующий ЧМ.

Аргентина провалилась в первом матче после ухода Месси