Сборная Узбекистана вернулась домой после исторического выхода на ЧМ-2026

Сборная Узбекистана вернулась в Ташкент после исторического выхода на ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне команда Узбекистана добилась важного результата - сыграла вничью с ОАЭ (0:0) и впервые в истории пробилась на главный футбольный турнир планеты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не остался в стороне от исторического успеха национальной сборной. За героическую путевку на чемпионат мира-2026 футболисты получат в подарок автомобили.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом следующего года в трех странах: США, Канада, Мексика.

Добавим, ранее "Манчестер Сити" обратился к своему защитнику Абдукодиру Хусанову и к Узбекистану после исторического выхода сборной этой страны на мундиаль.

В ФИФА также отреагировали на успех сборной Узбекистана.

Кроме того, в Казахстане обратились к сборной Узбекистана.