Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Вчера 23:25
 

Сборная Узбекистана вернулась домой после исторического выхода на ЧМ-2026

  Комментарии (1)

Поделиться
Сборная Узбекистана вернулась домой после исторического выхода на ЧМ-2026 ©Uzbekistan Football Association

Сборная Узбекистана вернулась в Ташкент после исторического выхода на ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться
1

Сборная Узбекистана вернулась в Ташкент после исторического выхода на ЧМ-2026, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне команда Узбекистана добилась важного результата - сыграла вничью с ОАЭ (0:0) и впервые в истории пробилась на главный футбольный турнир планеты.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев не остался в стороне от исторического успеха национальной сборной. За героическую путевку на чемпионат мира-2026 футболисты получат в подарок автомобили.

Чемпионат мира-2026 пройдет летом следующего года в трех странах: США, Канада, Мексика.

Добавим, ранее "Манчестер Сити" обратился к своему защитнику Абдукодиру Хусанову и к Узбекистану после исторического выхода сборной этой страны на мундиаль.

В ФИФА также отреагировали на успех сборной Узбекистана.

Кроме того, в Казахстане обратились к сборной Узбекистана.

Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Албания   •   Групповой этап, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Албания
Албания
- : -
Сербия
Сербия
Кто победит в основное время?
Албания
Ничья
Сербия
Проголосовало 9 человек

Реклама

Живи спортом!