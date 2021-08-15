Сборная Украины выбрала нового тренера перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

На исполкоме УАФ 17 августа будет представлен новый главный тренер сборной Украины по футболу, сообщает Metaratings.com.ua. По данным источника, им станет Александр Петраков.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на вакантную должность является Сергей Ребров, но он продолжит тренировать "Аль-Айн". Специалист не стал разрывать контракт с клубом.

1 сентября сборной Украины предстоит провести матч квалификации чемпионата мира-2022 с командой Казахстана. Начало игры на "Астана-Арене" в 20:00 по столичному времени.

Предыдущим главным тренером сборной Украины был Андрей Шевченко, но после Евро-2020 он покинул команду. Под его руководством украинцы дошли до четвертьфинала чемпионата Европы, где уступили англичанам со счетом 0:4. Шевченко не стал продлевать контракт со сборной.

Названа причина ухода Андрея Шевченко из сборной Украины

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