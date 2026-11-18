Сборная США обыграла команду Гаити в ответном матче 1/4 финала Лиги наций КОНКАКАФ, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Цинциннати и завершилась со счётом 2:0. Голы забили Кристиан Пулишич (25-я минута) и Джулиан Холл (43-я). Первый матч также закончился победой американской сборной со счётом 6:0.

Таким образом, США выиграли двухматчевое противостояние с общим счётом 8:0 и вышли в полуфинал.

Отметим, что этот матч стал последним для Маурисио Почеттино на посту главного тренера сборной США. Аргентинский специалист возглавит "Манчестер Юнайтед", где сменит уволенного Майкла Кэррика.

Почеттино возглавлял сборную США с 2024 года. В 2025-м американцы под его руководством дошли до финала Золотого кубка КОНКАКАФ, где уступили Мексике со счётом 1:2 в Хьюстоне.