Сборная России по футболу провела первый матч в 2022 году

Сборная России по футболу обыграла Кыргызстан в товарищеском матче, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Бишкеке и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

Первыми успеха добились хозяева усилиями Алимардона Шукурова на 24-й минуте. На это россияне ответили точными ударами Александра Соболева с пенальти и Даниила Уткина на 30-й и 89-й минутах соответственно.

Несмотря на поражение, кыргызстанская команда смотрелась более чем достойно.

Игру обслуживал казахстанский рефери Данияр Сахи.

Напомним, что это был первый матч для российской сборной в этом году. Ранее ее отстранили от всех международных турниров из-за ситуации в Украине.