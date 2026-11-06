Сборная России определилась с заявкой на матч с Узбекистаном

Главный тренер сборной России Валерий Карпин определился с футболистами, которые примут участие в ноябрьском сборе национальной команды, сообщают Vesti.kz.

В рамках сбора сборная России проведёт два товарищеских матча. 12 ноября команда Карпина встретится с Узбекистаном в Ташкенте, а 17 ноября сыграет с Венесуэлой в Краснодаре.

В состав сборной России вошли 28 футболистов.Вратари

Станислав Агкацев ("Краснодар"), Матвей Сафонов (ПСЖ), Максим Бориско (ЦСКА).

Защитники

Кирилл Данилов, Данил Круговой (оба – ЦСКА), Евгений Морозов ("Локомотив"), Андрей Лангович, Виктор Мелёхин (оба – "Ростов"), Александр Сильянов ("Локомотив"), Мингиян Бевеев ("Балтика"), Илья Вахания ("Краснодар"), Турпал-Али Ибишев ("Ахмат"), Максим Осипенко ("Динамо").

Полузащитники

Матвей Кисляк, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Данил Пруцев, Наиль Умяров (оба – "Спартак"), Данил Глебов ("Динамо"), Артём Карпукас ("Зенит"), Алексей Миронов ("Ростов"), Алексей Батраков ("Галатасарай").

Нападающие

Кирилл Глебов (ЦСКА), Ярослав Гладышев, Константин Тюкавин (оба – "Динамо"), Николай Комличенко (оба – "Локомотив"), Лечи Садулаев ("Ахмат"), Александр Головин ("Монако"), Алексей Миранчук ("Атланта Юнайтед").

Напомним, сборная России после отстранения от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году проводит только товарищеские матчи.