Сборная России по футболу одержала первую победу при Карпине

Сборная России по футболу одержала победу над Кипром в матче отборочного раунда чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в рамках группы H прошла в Никосии (Кипр) и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

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Уже на шестой минуте Россию вывел вперед Александр Ерохин. А на 55-й закрепил успех Рифат Жемалетдинов. Две голевые передачи на счету Федора Смолова.

Эта победа стала для команды первой под руководством главного тренера Валерия Карпина.

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