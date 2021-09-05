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Какое место сборная Казахстана занимает в группе отбора на ЧМ-2022 после второго поражения

Какое место сборная Казахстана занимает в группе отбора на ЧМ-2022 после второго поражения
©Vesti.kz. Турар Казангапов
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Казахстана по футболу после гостевого поражения от Финляндии осталась на последнем месте группы D отборочного раунда чемпионата мира-2022, сообщают Vesti.kz.

Накануне подопечные Талгата Байсуфинова уступили в гостях со счетом 0:1. В копилке команды после четырех матчей два очка - оба были набраны в противостояниях с Украиной. Это пятая строчка среди пяти команд. 

Лидирует в группе D Франция, которая в пяти встречах набрала девять очков. Второй идет Финляндия - пять баллов в трех матчах, на третьем месте Украина - пять очков в пяти встречах.

И на четвертой строчке - Босния и Герцеговина, которая провела всего две игры и набрала три очка. Именно с этой командой сборная Казахстана проведет следующий матч, он состоится в гостях 7 сентября. 

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Метки:
Сборная РК по футболу ЧМ-2022

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