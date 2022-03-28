Сборная Молдовы прибыла в Казахстан на матч Лиги наций

Сборная Молдовы прибыла в Нур-Султан на ответный стыковой матч Лиги наций против Казахстана, сообщает пресс-служба молдавской федерации футбола (FMF).

Молдаване прилетели в Нур-Султан в воскресенье вечером. "Полет из Кишинева длился четыре часа 45 минут, а после приземления, при поддержке казахстанских властей, последовавшей за усилиями FMF, команда воспользовалась упрощенной процедурой транзита", - сообщает сайт организации.

Сегодня, в 19:00, сборная Молдовы проведет тренировку на "Астана Арене", а перед ней состоится пресс-конференция с участием главного тренера команды Сергея Клещенко и полузащитника Вадима Раца.

Напомним, что в первом матче сборная Казахстана одержала победу в Кишиневе со счетом 2:1. Ответная игра пройдет 29 марта в Нур-Султане. По итогам двух встреч будет определена команда, которая покинет дивизион С.