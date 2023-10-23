Сборная Казахстана узнала плохие новости перед решающими матчами отбора на Евро

Полузащитник "Ордабасы" и сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген пропустит из-за травмы матчи с Сан-Марино и Словенией в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.

Ранее отмечалось, что Тагыберген получил перелом плюсневой кости в матче 25-го тура с "Шахтером" (3:1), вследствие чего был заменен во втором тайме.

Примерный срок восстановления при такой травме - около шести недель, тогда как Казахстан следующие матчи проведет 17 и 20 ноября - с Сан-Марино (дома) и Словенией (на выезде).

33-летний Тагыберген провел в нынешней квалификации Евро-2024 восемь матчей, в которых забил два гола.

Напомним, что "Ордабасы", после победы над "Шахтером", впервые в своей истории завоевал золото национального чемпионата.

Турнирная таблица "Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2023" № Участник И В Н П М О 1 Ордабасы 25 18 4 3 48-20 58 2 Астана 25 16 4 5 35-23 52 3 Актобе 25 13 10 2 42-21 49 4 Кайрат 25 12 7 6 44-32 43 5 Кызылжар 25 11 6 8 25-22 39 6 Кайсар 25 9 6 10 30-30 33 7 Атырау 25 8 9 8 24-27 33 8 Тобол 25 8 7 10 26-33 31 9 Мактаарал 25 8 4 13 28-31 28 10 Шахтер 25 7 7 11 30-35 28 11 Жетысу 25 8 4 13 25-36 28 12 Окжетпес 25 7 5 13 25-36 26 13 Аксу Пв 25 5 3 17 23-42 18 14 Каспий 25 3 8 14 27-44 17 Перейти на страницу турнирной таблицы →

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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