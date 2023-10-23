Сборная Казахстана узнала плохие новости перед решающими матчами отбора на Евро

Полузащитник "Ордабасы" и сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген пропустит из-за травмы матчи с Сан-Марино и Словенией в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал Серый CARDINAL.
Ранее отмечалось, что Тагыберген получил перелом плюсневой кости в матче 25-го тура с "Шахтером" (3:1), вследствие чего был заменен во втором тайме.
Примерный срок восстановления при такой травме - около шести недель, тогда как Казахстан следующие матчи проведет 17 и 20 ноября - с Сан-Марино (дома) и Словенией (на выезде).
33-летний Тагыберген провел в нынешней квалификации Евро-2024 восемь матчей, в которых забил два гола.
Напомним, что "Ордабасы", после победы над "Шахтером", впервые в своей истории завоевал золото национального чемпионата.
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