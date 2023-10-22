Капитан сборной Казахстана получил травму в чемпионском матче "Ордабасы"

Полузащитник "Ордабасы" Асхат Тагыберген получил тяжелую травму в игре 25-го тура КПЛ с "Шахтером".

По данным meta-ratings.kz у капитана сборной Казахстана диагностирован перелом плюсневой кости. Именно по этой причине он был заменен во втором тайме.

Примерный срок восстановления в случае подобного повреждения - около шести недель.

Если информация будет подтверждена, то Тагыберген может пропустить не только финал Кубка Казахстана с участием "Ордабасы", но и заключительные матчи сборной Казахстана в отборе Евро-2024 против Сан-Марино и Словении, которые пройдут 17 и 20 ноября соотвественно.

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