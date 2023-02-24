Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед отбором на Евро

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 17:54
©КФФ

Сборная Казахстана по футболу сможет провести домашние матчи отборочного цикла Евро-2024 на стадионе "Астана Арена", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба главной арены столицы, в феврале текущего года "Астана Арена" получила ежегодный сертификат FIFA, что дает возможность для проведения матчей международного уровня.

В соответствии с регламентами одним из обязательных условий допуска футбольного поля к международным соревнованиям является наличие данного сертификата.

Для его получения каждый год с января месяца специальной комиссией проводится тщательный анализ искусственного покрытия, движения мяча по поверхности, поглощения удара, замер освещенности футбольного поля и других показателей.

Напомним, что ранее разгорелся международный скандал вокруг футбольного поля на "Астана Арене", из-за которого матчи сборной Казахстана по футболу могли состояться на другом стадионе. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу стадион
Новости
Сегодня , 17:54
Сборные
Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед отбором на Евро
Вчера , 09:10
Сборные
Скандал вокруг газона "Астана Арены": стала известна цена вопроса
22 февраля, 15:23
Сборные
В сборной Казахстана нашли замену Нуралы Алипу
21 февраля, 19:11
Сборные
Месси и Мбаппе поспорят за звание "Спортсмен года"
20 февраля, 16:59
Сборные
Прорыв года. Первая ракетка Казахстана номинирована на престижную премию
17 февраля, 10:02
Сборные
Звезда "Реала" раскритиковал турнир с участием Казахстана
16 февраля, 16:29
Сборные
Футболист из Европы поставил точку в вопросе перехода в сборную Казахстана
15 февраля, 20:56
Сборные
Сборная Бразилии назвала имя нового главного тренера после провала на ЧМ-2022
15 февраля, 13:39
Сборные
Захотевший выступать за сборную Казахстана экс-игрок "Спартака" нашел новый клуб
14 февраля, 21:59
Сборные
Жерар Пике определил лучшего в соперничестве между Месси и Роналду
© 2008 - 2023 ТОО «EML»