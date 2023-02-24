Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед отбором на Евро

Сборная Казахстана по футболу сможет провести домашние матчи отборочного цикла Евро-2024 на стадионе "Астана Арена", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба главной арены столицы, в феврале текущего года "Астана Арена" получила ежегодный сертификат FIFA, что дает возможность для проведения матчей международного уровня.

В соответствии с регламентами одним из обязательных условий допуска футбольного поля к международным соревнованиям является наличие данного сертификата.

Для его получения каждый год с января месяца специальной комиссией проводится тщательный анализ искусственного покрытия, движения мяча по поверхности, поглощения удара, замер освещенности футбольного поля и других показателей.

Напомним, что ранее разгорелся международный скандал вокруг футбольного поля на "Астана Арене", из-за которого матчи сборной Казахстана по футболу могли состояться на другом стадионе. Более подробно об этом можно прочитать здесь.