Сборная Казахстана провела тренировку в ОАЭ: видео

Появилось видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС в ОАЭ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.
14 марта подопечные Магомеда Адиева сыграют в Дубае товарищеский матч со сборной Туркменистана.
Сборная Туркменистана назвала состав на матч с Казахстаном
В ночь с 21 на 22 марта в Афинах пройдет матч плей-офф Лиги наций Греция - Казахстан. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.
Сборная Греции обнародовала состав на матч с Казахстаном
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