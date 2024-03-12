Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Сборные
Комментарии

Сборная Казахстана провела тренировку в ОАЭ: видео

Сборная Казахстана провела тренировку в ОАЭ: видео
©КФФ

Появилось видео тренировки сборной Казахстана по футболу на УТС в ОАЭ, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

14 марта подопечные Магомеда Адиева сыграют в Дубае товарищеский матч со сборной Туркменистана.

Сборная Туркменистана назвала состав на матч с Казахстаном

В ночь с 21 на 22 марта в Афинах пройдет матч плей-офф Лиги наций Греция - Казахстан. Во втором полуфинале встретятся сборные Грузии и Люксембурга. А победитель финала (26 марта) выйдет в основную стадию Евро-2024.

Сборная Греции обнародовала состав на матч с Казахстаном

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Сборная РК по футболу Евро 2024 Еврофутбол Чемпионат Европы по футболу Футбол Лига наций

Реклама

Загрузка матч-центра...

Ссылки по теме:

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости
Вчера , 21:34
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана провела тренировку в ОАЭ: видео
Вчера , 20:32
Сборные
©tff.com.tm Сборная Туркменистана назвала состав на матч с Казахстаном
Вчера , 18:59
Сборные
©instagram.com/ethnikiomada/ Сборная Греции обнародовала состав на матч с Казахстаном
Вчера , 16:11
Сборные
©КФФ Травмы и невостребованность. Кто из опытных игроков может завершить карьеру в сборной Казахстана
Вчера , 12:22
Сборные
©КФФ Новичок сборной Казахстана сделал громкое заявление на матч за путевку на Евро-2024
Вчера , 12:06
Сборные
©instagram.com/k.mbappe/ В сборной Франции приняли решение по Мбаппе на Олимпиаде-2024
Вчера , 11:48
Сборные
©КФФ Резерв "Астаны" и талант из России. Кого отцепили из сборной Казахстана на матч за Евро-2024
11 марта, 18:10
Сборные
©КФФ В сборную Казахстана вызвали нового нападающего
11 марта, 16:21
Сборные
©Rfs.ru Сборная России объявила о матче с командой игроков КПЛ
11 марта, 13:57
Сборные
©ФК "Реал" Мадрид Лидер "Реала" отказался играть за Испанию и выбрал другую сборную
11 марта, 13:38
Сборные
©ФК "Кайрат" Будущий лидер "Кайрата"? Адиев нашел нового опорника для сборной Казахстана
10 марта, 12:00
Сборные
©КФФ "Хотим попасть в историю". В сборной Казахстана поделились настроем на Грецию
9 марта, 23:30
Сборные
©КФФ "Для меня дилетанты те, кто говорят играть в атаку ". Адиев - о стиле сборной Казахстана
9 марта, 21:30
Сборные
©КФФ Адиев высказался о будущем игрока сборной Казахстана, оставшегося без клуба
9 марта, 21:00
Сборные
©ФК "Актобе" Адиев усилил сборную Казахстана дебютантом. Ему 27 лет и он может выйти на важнейший матч
9 марта, 17:30
Сборные
©КФФ Стало известно о сроках завершения реконструкции "Астана Арены"
9 марта, 14:00
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана начала подготовку к плей-офф ЕВРО-2024
8 марта, 18:39
Сборные
©КФФ Появились новости о натурализации игрока для сборной Казахстана
7 марта, 23:40
Сборные
©КФФ Сборная Казахстана (U-21) назвала состав на матчи отбора к Евро
7 марта, 12:16
Сборные
©epo.gr В сборной Греции приготовили сюрприз для Казахстана за путевку на Евро-2024
6 марта, 17:26
Сборные
©КФФ "Должен допускать ошибки". Адиев объяснил вызов игроков "Кайрата" на плей-офф Лиги наций
6 марта, 11:00
Сборные
©КФФ Появились подробности натурализации футболиста для сборной Казахстана
6 марта, 10:30
Сборные
©КФФ "Адиев сделал выбор в пользу Садыбекова". Интервью с тренером молодежной сборной Казахстана
5 марта, 19:56
Сборные
©КФФ "Я отпустил эту ситуацию". Магомед Адиев - о смене позиции Зайнутдинова
5 марта, 19:32
Сборные
©КФФ Битва за Евро! Магомед Адиев назвал состав сборной Казахстана
5 марта, 08:14
Сборные
©instagram.com/portugal/ Криштиану Роналду "выгнали" из сборной Португалии ради победы на Евро-2024
4 марта, 19:59
Сборные
©КФФ Стало известно, когда Адиев объявит окончательный список сборной Казахстана
4 марта, 17:40
Сборные
©twitter.com/AlNassrFC "Просто заткнись!". Чемпион мира жестко раскритиковал Криштиану Роналду
4 марта, 17:24
Сборные
©КФФ Резервисты "Астаны" и новичок "Ордабасы". Кто может выпасть из состава сборной Казахстана
4 марта, 10:48
Сборные
©instagram.com/ethnikiomada В сборной Греции выступили с обращением перед матчем с Казахстаном

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus